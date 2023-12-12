عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العملية الانتخابية فى لجان إمبابة

محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان إمبابة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير العملية الانتخابية في عدد من لجان التصويت بمنطقتي إمبابة ، وذلك في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، التي بدأت أول أمس داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة.


وواصل المحافظ متابعته لانتظام فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت إشراف قضائي.

ورافق المحافظ خلال تفقده للجان إمبابة والوراق كل من  المستشار محمد نور سكرتير عام مساعد المحافظة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمحاسب أشرف بكر رئيس حي إمبابة، والمهندس أمير عباس نائب رئيس الحي.


ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.

محافظ الجيزة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان إمبابة

IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٣٢١
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٣٢١
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٢٥٨
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٢٥٨


وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة في مصر أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يشيد بمشاركة ذوى الهمم خلال تفقد لجنة الوافدين

نائب محافظ القاهرة يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

مسيرة حاشدة في إمبابة لدعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية| صور

الداخلية تعزف على أوتار الإنسانية.. تواجد مكثف ومساعدة المواطنين داخل اللجان بمنطقة إمبابة|شاهد

ترشيحاتنا

رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

انتخابات الرئاسة.. رئيس حي مصر القديمة يتفقد اللجان للتأكد من عدم وجود معوقات

مسيرة حاشدة للمعلمين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

تطور خطير.. جمعية الشحن النرويجية تهاجم الحوثي لاستهدافه الناقلة ستريندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ