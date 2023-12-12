محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العملية الانتخابية فى لجان إمبابة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير العملية الانتخابية في عدد من لجان التصويت بمنطقتي إمبابة ، وذلك في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، التي بدأت أول أمس داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة.



وواصل المحافظ متابعته لانتظام فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت إشراف قضائي.

ورافق المحافظ خلال تفقده للجان إمبابة والوراق كل من المستشار محمد نور سكرتير عام مساعد المحافظة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والمحاسب أشرف بكر رئيس حي إمبابة، والمهندس أمير عباس نائب رئيس الحي.



ويخوض المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.

محافظ الجيزة يتابع سير العملية الانتخابية فى لجان إمبابة IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٣٢١ IMG_٢٠٢٣١٢١٢_١٢٣٢٥٨



وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.