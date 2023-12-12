غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، غياب أحمد عبد القادر نجم الأهلي عن الفريق لمدة ٤ لـ٦ أسابيع بسبب الإصابة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أحمد عبد القادر يغيب من 4-6 أسابيع بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر 2023، ويسعى لاستمرار مسيرته الرائعة مع البطولة المفضلة.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بمواجهة بين المنظم، ممثلا في اتحاد جدة، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.