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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين المساعد للجامعة العربية ومسئول بحريني يبحثان حشد الدعم اللازم دوليا للقضية الفلسطينية

السفير خالد منزلاوي
السفير خالد منزلاوي والسفير أحمد الطريفي

استقبل السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية للجامعة العربية، بمكتبه اليوم، الثلاثاء، السفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين.

وأفاد الدكتور خالد منزلاوي، فى بيان له، بأنه تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا العربية والدور المحوري لقطاع الشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لتحقيق الغايات العربية من تلك القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جانبه، أثنى الطريفي على تلك الجهود المبذولة والمقدرة التى تقوم بها جامعة الدول العربية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً دور بيت العرب في دعم قضايا الأمة العربية بمختلف جوانبها.

كما تم استعراض أوجه التعاون في الفترة المقبلة بين مملكة البحرين والجامعة العربية.
 

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