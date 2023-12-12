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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يطالب غرفة الصناعات الغذائية بتحديد كميات السكر المطلوبة للمصانع

صدى البلد

طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتقدم لطلب السكر لمصانع المواد الغذائية، مؤكدا أنه سيتم ضخ كميات السكر المطلوبة لمصانع المواد الغذائية التي تتقدم بطلب في نفس اسبوع الطلب.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن التنظيم والمشاركة في المعارض الدولية من أهم القنوات اللازمة ليتعرف العالم على منتجات البلد ومن ثم تمثل أول بوابة للتصدير.

وأضاف الوزير خلال افتتاح فود أفريكا اليوم الثلاثاء، أن نجاح تنظيم معرض فود أفريكا يمثل ترابط قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف مع كافة العوامل المساعدة لهذه القطاعات.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جميع المشاركين في معرض فود أفريكا من الدول الأجنبية أو الشركات المحلية.

ولفت الوزير إلى أنه لأول مرة تشارك في معرض فود أفريكا جمعيات ومشروعات وصناعات صغيرة وهو ما يحقق التنمية الحقيقية.

وأضاف أن مصر هي أصل الزراعة وأثبتت تميزها في الصناعات الغذائية وقد حدثت طفرة في مجال التعبئة والتغليف في مصر حيث كانت تعاني مصر في هذا القطاع منذ 20 عاما.

وتابع أن القيمة المضافة على المنتج الزراعي هي التي ستحقق له الجودة واقصى استفادة في التصدير ، خاصة في ظل تواصل مصر مع دول مثل إيطاليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أيضا وهو ما يتطلب أن يكون لدينا جاهزية لدخول هذه الأسواق. 

وطالب الوزير برقمنة الأراضي الزراعية وعمل قاعدة بيانات تكنولوجية لكل مساحة زراعية وكل المنتجات الزراعية لتحقيق نجاح عالمي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية. 

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