مسيرة حاشدة للمعلمين بمدينة السلام تنطلق إلى لجان الانتخابات الرئاسية 2024 |صور

انطلقت مسيرة حاشدة للمعلمين، بمدينة السلام في محافظة القاهرة، ضمت معلمين وأعضاء فرعيات ولجان نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة القاهرة، حتى وصلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ضمن جولاته الميدانية لحث المعلمين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لكل المعلمين على مستوى الجمهورية لحضورهم الكبير، والمؤثر في المشهد الانتخابي، لاختيار رئيس مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، وضمان ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت بكل شفافية.

وأوضح نقيب المعلمين، أن العرس الانتخابي الذى نعيشه ، من خلال الانتخابات الرئاسية 2024 ، كشف معدن الإنسان المصرى وحرصه على رسم مستقبل وطنه ، والمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن نسب التصويت مبشرة وتكشف حجم الوعى لدى المصريين والحرص على مصالح الوطن العليا وتنفيذ الاستحقاق الدستوري والمشاركة بكثافة في التصويت.

وأضاف "الزناتي"، أن المعلمين وعدوا وأوفوا ، بحضور مكثف والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وهو ما يثبت أنهم دائما على قدر المسئولية ، ولديهم الوعى الكافي بأهمية المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية ، ورسم صورة إيجابية للديمقراطية المصرية.