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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حضرت للجنتها بسيارة إسعاف| مواطنة بالشرقية تدلي بصوتها عقب إجرائها عملية جراحية

صدى البلد

حضرت المواطنة سلوي محمد عبدالله والتي تبلغ من العمر 29 سنة إلى لجنتها الانتخابية رقم ٥٦ بمدرسة الإعدادية بنات بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية التابعة للجنة العامة بالحسينية تحت إشراف المستشار محمد سراج الدين بسيارة الإسعاف، عقب إجرائها عملية جراحية منذ ساعات وذلك للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

 

فيما حرص المستشار محمد احمد عبدالرحمن رئيس اللجنة على الخروج الي السيدة ومساعدتها في الإدلاء بصوتها والتي قدمت الشكر الي جميع المشرفين علي العملية الانتخابية لمساعدتهم لها.

وأكدت "سلوى" أنه رغم إجرائها عملية جراحية منذ ساعات ولكنها اصرت علي الحضور الي مقر لجنتها الانتخابية وقامت بالإدلاء بصوتها في هذا الاستحقاق الرئاسي مناشدة الجميع بضرورة النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

 

جدير بالذكر انه يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح يوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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