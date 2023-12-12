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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل الصحة بمطروح: فرق طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بمحيط اللجان الانتخابية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح  أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، والتأهب لمواجهة أي طارئ من خلال جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة.

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وأشار "سالم" الى أن  الفرق الطبية تعمل بمحيط وداخل اللجان، وتقدم جميع خدمات المبادرات الصحية الرئاسية أيضا ضمن خطة التأمين الطبي، وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وكذلك تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأي طوارئ.

كما أكد أن لجنة الأزمات بديوان عام المديرية ستظل في انعقاد دائم لمتابعة خطة التأمين الطبي لأي طارئ خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنه يتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلا بد من أن يكون اسم الناخب مقيدا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

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