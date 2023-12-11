مطروح.. مواطن يصل لمقر لجنته٣ بعد استغاثته بالإسعاف للإدلاء بصوته

في نموذج مشرف يحتذى به، استغاث أحد مواطني مطروح بالإسعاف ليتمكن من الوصول للجنته والإدلاء بصوته الانتخابي.

صدى البلد أجرت بثا مباشرا لرصد وصول المواطن معتز بالله عبد الفتاح إلى لجنته الانتخابية بنادي شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

يقول معتز بالله عبد الفتاح 65 سنة أنه يسكن خلف حديقة النصر السنوسية، وأجرى اتصالا بإسعاف مطروح ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بنادي شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

وأضاف أن ذلك يأتي لحرصه على ممارسة حقة الدستوري والوقوف بجانب الوطن لاختيار رئيس مصر مشيرا أنه لم يتردد في الاتصال بالإسعاف للوصول إلى مقر لجنته الانتخابية.

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح إنه إسعاف مطروح تلقى بلاغا على الرقم الموحد ١٢٣ من معتز بالله عبد الفتاح على، ٦٥ سنة يسكن خلف حديقة النصر السنوسية، لإسعافه ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها اسمه بنادي شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الادلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية.

استغاثة مواطن بالاسعاف بمطروح