"صحة الدقهلية": الكشف على 936 مريضا في قافلة بقرية بجمصة

قال وكيل وزار الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إن المديرية نظمت على مدى اليومين الماضيين قافلة طبية في قرية "منشأة شومان" بمركز جمصة، أسفرت عن الكشف على 936 شخصا وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن "حياة كريمة".



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن القافلة ضمت 11 عيادة، منها 5 عيادات متنقلة، كما ضمت معملا لتحاليل الدم ومعملا للطفيليات ومعملا لأشعة إكس.



وأشار إلى أنه تم إجراء 151 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات مبدئية لنحو 71 حالة، كما تم تحويل 29 حالة للمستشفيات، ولإصدار 22 قرار علاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.