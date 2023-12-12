لليوم الثالث.. قادة الكنيسة الأرثوذكسية يزينون اللجان الانتخابية بعلم مصر

لليوم الثالث على التوالي حرص قادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على التواجد أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئيسية 2024 ، حيث توافد الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان على اللجان الانتخابية في مشهد وطني يرسم الصورة الحقيقية لبلادنا مصر أمام كل دول العالم.

وانطلقت جموع الأقباط في مختلف محافظات مصر للتعبير عن آرائهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يصنع الأمل لكل المصريين في غد أفضل، وهم يحملون العلم ويرددون الأغاني الوطنية.

وأكد قادة الكنائس القبطية الأرثوذكسية أنهم خلال الفترة الماضية نظموا العديد من اللقاءات والندوات لتوعية أبناء الكنيسة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، للحفاظ على المكتسبات الوطنية التى تحققت عقب ثورة 30 يونيو والتى اعادت الوطن إلى جميع المصريين.

وقاد نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج مجموعة من شعب الكنيسة والأباء الكهنة للتصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة المعهد الأزهري بالخصوص، فيما أدلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أبو الحجاج الابتدائية المشتركة بالأقصر.

كما أدلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين بأبنوب، وسط ترحيب كبير من جموع المواطنين الذين حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية أمام اللجنة الانتخابية.

كما أدلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة النقيب بالغردقة، ومعه مجموعة من أبناء الايبارشية، كذلك حرص نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد على الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أم المؤمنين في بورسعيد في مشهد وطني حيث رافقه مجموعة من الأباء الكهنة وتم التقاط مجموعة من الصور مع المواطنين وبعض رجال الأزهر الذين تصادف وجودهم معا في نفس اللجنة.

وادلى نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا بصوته في الانتخابات الرئاسية باللجنة المسجل بها اسمه بمدينة دشنا، وحرص نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، على الادلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية ومعه مجموعة من كهنة الايبارشية.

في حين ادلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم بصوته في الانتخابات الرئاسية في اللجنة المسجل بها اسمه بأكتوبر، وسط استقبال حافل من المواطنين الذين رددوا الأغاني الوطنية حاملين علم مصر.

كما ادلى نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة نجع الدير بقرية إدفا بسوهاج، كما حرص نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم على الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية بمدرسة محمد يوسف عبد السلام بالفيوم.

وادلى نيافة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة نادي الطلبة الوافدين بالأزبكية، كما ادلى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

وفي مدينة طموه، شارك نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بطموه، بينما ادلى نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في لجنة الوافدين بمجمع مواقف المحلة الكبرى، وادلي نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة.

كما شارك نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا في التصويت للانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيدة زينب بجرجا، وادلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف ايبارشية أسوان بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة أسوان الفنية التجارية المتقدمة، وقام نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الشيخ سليمان علي المشتركة بإدفو، في حين شارك نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية في الانتخابات الرئاسية حيث قاما بالادلاء بصوتيهما بلجنة مدرسة العباسية الفندقية المتقدمة.

وفي مشهد وطني يؤكد وحدة المصريين، ادلى نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية وعدد من الآباء الكهنة ومعهم مجموعة من آئمة الأزهر الشريف بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمدينة شبين الكوم، بينما شارك نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق، بمشاركة بعض الآباء الكهنة وعدد كبير من شباب الإيبارشية.

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