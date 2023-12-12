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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

الاهلي
الاهلي

تردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن هروب ثنائي الاهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي بعد استبعادهم من قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية.

الاهلي 

حقيقة هروب نجمي الاهلي من كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة هروب ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، من النادي، بعد استبعادهما من قائمة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق اليوم بمواجهة الافتتاح بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأوضح شوبير عبر راديو أون سبورت إف إم، هروب عبد القادر وكريستو من الأهلي غير صحيح بالمرة، اللاعبان مصابان في الوقت الحالي.

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اصابة أحمد عبد القادر

وأضاف حارس الأهلي الأسبق: "أحمد عبد القادر يعاني من إصابة رخمة شوية، اللاعب عنده إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للراحة والعلاج في الوقت الحالي".

وتابع: "محمد الضاوي كريستو حالته زي عبد القادر، اللاعب التونسي بيعاني من إصابة قوية أيضا بشد في العضلة الخلفية، والحمد لله الأشعات دلوقتي بتوضح تفاصيل أي إصابة، وكل ما يقال عن هروب الثنائي من النادي اعتراضا على الاستبعاد من مونديال الأندية هراء".

مارسيل كولر يضم محمود متولي ومخلوف لبعثة الأهلي

واختتم أحمد شوبير حديثه، قائلا: "مارسيل كولر مدرب الأهلي قرر ضم محمود متولي لبعثة الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزا للفريق، كما ضم أيضا مصطفى مخلوف للفريق".

الاهلي 

كأس العالم للأندية

ويقص اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي شريط مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية


ويشارك فريق اتحاد جدة، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة فى البطولة.

وينتظر الأهلي مواجهة فلومينينسى بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر، والتى فى الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023  أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال تخطي المارد الأحمر للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

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