محافظ الدقهلية يتفقد عددا من لجان الاقتراع ببلقاس

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ عددا من مقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة شربين ومركز ومدينة بلقاس ومدينة جمصه لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن انتظار للمواطنين ولكبار السن وذوي القدرات الخاصة، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية من أمام مدرسة الحصص الإعدادية بمركز شربين ، ولجنة مدرسة بلقاس الإعدادية بمدينة بلقاس، ولجنة مدرسة عبدالعزيز جباره بقرية الدمايرة مركز بلقاس ، ولجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي والتي تضم لجنة للوافدين ، ولجنة معهد المنصورة الأزهري بمدينة المنصورة.



وقال " المحافظ " ما شاهدناه علي مدار اليومين السابقين واليوم من توافد كبير للمواطنين علي اللجان الانتخابية يؤكد علي مدي وعي الشعب المصري ووطنيته وحبه لوطنه وحرصه علي أمنه واستقراره.



وأشار " مختار " إلي أن شعب الدقهلية صنع علي مدار الثلاثة أيام ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من توافد الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعادة.



كما قال " المحافظ " ادعوا جموع الشعب المصري وشعب الدقهلية بمواصلة المشاركة والادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم ان مصر قوية بشعبها الواعي المثقف المحب لوطنه.



كما أشار " المحافظ " إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة بالاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية ، مشيراً إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها.



والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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