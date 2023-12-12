عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. الفنانون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. وأول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

 

تسمم فى الدم والتنفس صعب.. أحمد البدرى فى حالة حرجة بعد بتر قدمه اليسرى

نشر صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

وقال هانى الشيخ صديق أحمد البدرى: صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفي لأن حالته الصحيه صعبه جدًا جدًا وغير مستقرة

ربنا ياخذه.. أول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

نشرت ميكا البغداد طليقة مؤدي المهرجانات مسلم، استوري بعد إعلان انفصالها عن زوجها.

وكتب ميكا: "الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخذه ".

نشرة الفن.. دنيا عبدالعزيز تكشف عن شخص هددها بتشويه وجهها.. النجوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشرة الفن.. فيديو مثير لأحمد سعد بوصلة رقص مع فنانات وتفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة

رشا مهدي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

أدلت الفنانة رشا مهدي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك فى اللجنة الانتخابية المقررة لها .

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101.

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها في الانتخابات الرئاسية، منذ قليل،  في لجنتها الانتخابية. 

منى عبد الغني تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

نشرت الفنانة مني عبد الغني عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” اثناء الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية . 

ودعت مني عبد الغني خلال الفيديو الناخبين على النزول والتصويت حتي يكون لهم الحق بعد ذلك فى محاسبة المسؤول أو المطالبة باي أمر .

وليد مصطفى وزوجته كارول سماحة يصوتان في الانتخابات الرئاسية

أدلى رجل الاعمال وليد مصطفى وزوجته الفنانة كارول سماحة الحاصلة على الجنسية المصرية بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوجه الثنائي لأحد لجان التصويت الانتخابية في محافظة الجيزة للمشاركة هذا الاستحقاق الدستوري، وحث الثنائي الجميع على ضرورة النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم.

 

2024 الانتخابات الرئاسية الأخبار المحلية والعالمية الفنانة سلوى عثمان الفنانة كارول سماحة الفنانة رشا مهدي الفنانة مني عبد الغني المخرج أحمد البدرى مؤدى المهرجانات مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

بالزغاريد والأغاني الوطنية.. إقبال المواطنين على الانتخابات مركز أبوالنمرس.. فيديو وصور

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو والانتقال لطرف المقاومة

غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ