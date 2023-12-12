نشرة الفن .. الفنانون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. وأول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



نشر صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.

وقال هانى الشيخ صديق أحمد البدرى: صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، أرجو من كل اللي يعرفه عن قرب يزوره في المستشفي لأن حالته الصحيه صعبه جدًا جدًا وغير مستقرة

نشرت ميكا البغداد طليقة مؤدي المهرجانات مسلم، استوري بعد إعلان انفصالها عن زوجها.

وكتب ميكا: "الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخذه ".

أدلت الفنانة رشا مهدي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك فى اللجنة الانتخابية المقررة لها .

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101.

أدلت الفنانة سلوى عثمان بصوتها في الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، في لجنتها الانتخابية.

نشرت الفنانة مني عبد الغني عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” اثناء الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .

ودعت مني عبد الغني خلال الفيديو الناخبين على النزول والتصويت حتي يكون لهم الحق بعد ذلك فى محاسبة المسؤول أو المطالبة باي أمر .

أدلى رجل الاعمال وليد مصطفى وزوجته الفنانة كارول سماحة الحاصلة على الجنسية المصرية بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوجه الثنائي لأحد لجان التصويت الانتخابية في محافظة الجيزة للمشاركة هذا الاستحقاق الدستوري، وحث الثنائي الجميع على ضرورة النزول والمشاركة في اختيار الرئيس القادم.