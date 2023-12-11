نشرة الفن.. دنيا عبدالعزيز تكشف عن شخص هددها بتشويه وجهها.. النجوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
مراد مكرم: لم أتردد فى المشاركة بـ"صوت وصورة" بسبب مساحة الدور
أكد الفنان مراد مكرم سعادته بردود الافعال التى وصلته حول مسلسله “صوت وصورة” ، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية.
وقال مراد مكرم في تصريحات خاصة إن مسألة ظهوره في 6 حلقات فقط ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة لم يجعله يتردد في الموافقة على العمل.
إيرادات السينما أمس.. شماريخ يتصدر بفارق كبير وأولاد حريم كريم يكتفي بـ750 جنيها
شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلمي بلوموندو وشماريخ.
دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد
حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج فى العمق، والذى يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، ويذاع على منصة يوتيوب.
وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن واقعة تهديدها بتشويه وجهها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج فى العمق .
وفاة مغنية البوب الأمريكية لولا دي عن 92 عاما
أعلن وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، عن وفاتها خلال الساعات الماضية داخل احدى دور رعايا التمريض عن عمر يناهز الـ 92 عاماً .
وقال وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، فى بيان صحفي انها توفيت وفاة طبيعية .
خالد زكي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد
أدلى الفنان القدير خالد زكي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بإحدي لجان منطقة
الشيخ زايد.
بعد رفع علم فلسطين.. ياسمين عبد العزيز تنفعل علي الصحفيين لهذا السبب
انفعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على أحد الصحفين خلال حضورها بحفل وشوشه .
ووجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى ياسمين: " حلوة لقطة رفع علم فلسطين في المهرجان.
لم أخضع لنظام غذائي.. مطربة عالمية تكشف سر رشاقتها| شاهد
كشفت المغنية الأسترالية سيا عن خضوعها إلى عملية شفط دهون خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها تصرح بهذا الأمر من باب مصارحة جمهورها.
وتابعت سيا ، أنها صارحت الجمهور بهذا الأمر حتي لا يعتقدون أنها خضعت إلى نظام غذائي.
سميرة أحمد: بدعي للرئيس السيسي ودوره بطولي في أزمة فلسطين
أدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ بلجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك.
وقالت سميرة أحمد في لقاء خاص مع “صدى البلد”: مشاركتي في الانتخابات واجب وطني، واحنا قدوة للشباب.
أحمد السقا وباسم سمرة يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
أدلى كل من الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، فى إحدى اللجان بمحافظة الإسكندرية.