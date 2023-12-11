نشرة الفن.. دنيا عبدالعزيز تكشف عن شخص هددها بتشويه وجهها.. النجوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



أكد الفنان مراد مكرم سعادته بردود الافعال التى وصلته حول مسلسله “صوت وصورة” ، والذى عرض خلال الأسابيع الماضية.

وقال مراد مكرم في تصريحات خاصة إن مسألة ظهوره في 6 حلقات فقط ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة لم يجعله يتردد في الموافقة على العمل.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلمي بلوموندو وشماريخ.

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على برنامج فى العمق، والذى يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، ويذاع على منصة يوتيوب.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن واقعة تهديدها بتشويه وجهها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج فى العمق .

أعلن وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، عن وفاتها خلال الساعات الماضية داخل احدى دور رعايا التمريض عن عمر يناهز الـ 92 عاماً .

وقال وكيل أعمال مغنية البوب الأمريكية لولا دي ، فى بيان صحفي انها توفيت وفاة طبيعية .

أدلى الفنان القدير خالد زكي بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بإحدي لجان منطقة

الشيخ زايد.

انفعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على أحد الصحفين خلال حضورها بحفل وشوشه .

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى ياسمين: " حلوة لقطة رفع علم فلسطين في المهرجان.

كشفت المغنية الأسترالية سيا عن خضوعها إلى عملية شفط دهون خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها تصرح بهذا الأمر من باب مصارحة جمهورها.

وتابعت سيا ، أنها صارحت الجمهور بهذا الأمر حتي لا يعتقدون أنها خضعت إلى نظام غذائي.

أدلت الفنانة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ بلجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت سميرة أحمد في لقاء خاص مع “صدى البلد”: مشاركتي في الانتخابات واجب وطني، واحنا قدوة للشباب.

أدلى كل من الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، فى إحدى اللجان بمحافظة الإسكندرية.