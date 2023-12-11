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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا وباسم سمرة يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

أحمد السقا
أحمد السقا

أدلى كل من الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية، فى إحدى اللجان بمحافظة الإسكندرية.

وحرص أحمد السقا وباسم سمرة على الإدلاء بصوتيهما في محافظة الإسكندرية نظرًا لتصويرهما مسلسل العتاولة هناك.

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مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

يواصل الفنان أحمد السقا تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الجولة الأخيرة، والمقرر عرضه علي إحدى المنصات العالمية خلال الفترة القادمة.

وظهر السقا ، في كواليس العمل مع احد العاملين في المسلسل ، حيث يقوم حاليا بالتصوير في دولة لبنان.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

احمد السقا الفنان احمد السقا الفنان باسم سمرة باسم سمرة انتخابات الرئاسية مسلسل العتاولة

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