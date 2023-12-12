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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشا مهدي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلت الفنانة رشا مهدي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك فى اللجنة الانتخابية المقررة لها .

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101.
 

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

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أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.
 

وظهر في مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب

رشا مهدي الانتخابات الرئاسية أحداث مسلسل الكتيبة 101 الفنانة رشا مهدي الفنان آسر ياسين الفنان عمرو يوسف الماراثون الرمضاني

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