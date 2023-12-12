ربنا ياخذه.. أول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

نشرت ميكا البغداد طليقة مؤدي المهرجانات مسلم، استوري بعد إعلان انفصالها عن زوجها.

وكتب ميكا: "الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخذه ".

فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بإعلان انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وعبر خاصية استوري، قال مسلم: “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ماكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني راعيت الله فيها، وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير؛ عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن، ويكرمني بالأحسن”.