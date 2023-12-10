نشرة الفن.. فيديو مثير لأحمد سعد بوصلة رقص مع فنانات وتفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني ويرقص برفقة أبرز النجوم العالميين.

يكشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

أثارت الفنانة باميلا الكيك الجدل بعد أن أدلت بعد تصريحات مثيرة للجدل فى آخر لقاءاتها التليفزيونية

يطرح الفنان محمد نور يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها.

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.