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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. فيديو مثير لأحمد سعد بوصلة رقص مع فنانات وتفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

وصلة رقص مع فنانات .. فيديو مثير لـ أحمد سعد | شاهد

نشر الفنان أحمد سعد فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يغني ويرقص برفقة أبرز النجوم العالميين.

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

يكشف مهرجان الجونة السينمائي عن القسم الخاص "نافذة على فلسطين" والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية.

أثارت الجدل.. «باميلا الكيك»: شايفة صباح ووديع الصافي بيشربوا ويسكي

أثارت الفنانة باميلا الكيك الجدل بعد أن أدلت بعد تصريحات مثيرة للجدل فى آخر لقاءاتها التليفزيونية 

على اسم ابنته .. محمد نور يطرح أحدث أغانيه |صور

يطرح الفنان محمد نور  يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها.

كاملة أبو ذكري: ظروف العمل فى رمضان غير آدمية.. فيديو

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس.

 

أحدث أعمال أحمد سعد أحمد سعد وأولاده ازمات احمد سعد أبناء أحمد سعد أحمد سعد يخضع لعملية تجميل

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