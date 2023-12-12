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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض

ميسي و رونالدو
ميسي و رونالدو

أعلن نادي إنتر ميامي لكرة القدم اليوم أنه سيسافر إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة ما قبل الموسم 2024 للمشاركة في كأس موسم الرياض كجزء من الجولة الدولية الأولى للنادي على الإطلاق، وسيلعب الفريق مباراتين في البلاد بنظام البطولة، حيث سيواجه فريقي الهلال السعودي والنصر.

وقال النادي في بيانه:"هذه فرصة كبيرة أخرى لإنشاء علاقات دائمة مع المعجبين المتحمسين قال خافيير أسينسي، الرئيس التنفيذي للأعمال في نادي إنتر ميامي: "نحن متحمسون للتواصل مع مشجعين جدد في المملكة العربية السعودية، ونأمل أيضًا أن يتابع الناس في جميع أنحاء العالم رؤية مباراتين أحلام مثل هذه".

وأضاف: «ستشكل هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، الأمر الذي سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد. قال كريس هندرسون، الرئيس التنفيذي لكرة القدم والمدير الرياضي: "نحن متحمسون لحصول مجموعتنا على فرصة مواجهة فرق ذات جودة مثل الهلال والنصر".

سيواجه إنتر ميامي الهلال أولاً في صالة المملكة بالرياض يوم الاثنين 29 يناير الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية). الفريق السعودي هو الأكثر تتويجاً في تاريخ آسيا برصيد 66 لقباً ويجلس حالياً على قمة جدول ترتيب الدوري، يدرب الفريق لاعب ومدير سبورتنج لشبونة السابق خورخي جيسوس، ويضم لاعبين نجوم مثل نيمار (غير متاح بسبب الإصابة)، وسيرج ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيس، وألكسندر ميتروفيتش، وكاليدو كوليبالي، ومالكوم.

ثم، يوم الخميس 1 فبراير، سيواجه الفريق النصر في Kingdom Arena الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستضع المباراة نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي في مواجهة خصم مألوف هو كريستيانو رونالدو، نجم النصر وهو هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. ويحتل الفريق، الذي يدربه المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، المركز الثاني في جدول الترتيب حاليا خلف الهلال، ويضم أيضا نجوما آخرين مثل ساديو ماني وإيميريك لابورت.

واجه ميسي ورونالدو 35 مرة في مسيرتهما، حيث حقق ميسي 16 انتصارًا مقابل 10 لرونالدو، وتسعة تعادلات بينهما، في تلك المباريات، سجل ميسي 21 هدفًا وصنع 12، بينما سجل رونالدو 20 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة.

ويمكن حجز تذاكر المباريات من خلال تطبيق WeBook .

سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول المباريات، بما في ذلك تفاصيل البث، في وقت لاحق سيتم الإعلان عن المباريات والوجهات الإضافية لما قبل الموسم 2024 في الأسابيع المقبلة؛ وقد أعلن النادي بالفعل عن مباراة ضد فريق السلفادور الوطني في يناير ، بالإضافة إلى محطة أخرى من الجولة الدولية بمباراة في هونج كونج ضد فريق هونج كونج .

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