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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: قلقون من توسع الصراع في غزة وفتح جبهة جديدة جنوب لبنان

جون كيربي
جون كيربي

عبر البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية، من توسع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وفتح جبهة جديدة مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقال  المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريحات لشبكة NBC الأمريكية: "قلقون من توسع الصراع وفتح جبهة جديدة في جنوب لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت قناة الميادين بأنه تم  قصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني  في بيان له استهداف مواقع مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، حيث حققوا إصابات مباشرة.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط صاروخ في مدرسة ياطر بمحافظة النبطية جنوبي البلاد دون وقوع إصابات بشرية.

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