لاعبو ليفربول يحتفلون مع محمد صلاح بـ الهدف رقم 200

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح بعد وصوله للهدف رقم 200 مع "الريدز" في جميع المسابقات.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك صورة وكتب قائلا "احتفال محمد صلاح مع لاعبي ليفربول بوصوله للهدف رقم 200 مع النادي".

وتمكن صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات بعد إحرازه لهدف في المباراة التي تغلب فيها "الريدز" على مضيفه كريستال بالاس (2-1) السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي وأول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات.