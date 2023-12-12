مران الزمالك| تدريبات تأهيلية وترفيهية للاعبين استعدادًا للمصري بالدوري

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق على النزول بالحمل البدني تدريجياً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام فريق المصري.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات تأهيلية أخرى باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.