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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هالة كيرة: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية غير مسبوقة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

أكدت هالة كيرة أمين قطاع شرق القاهرة لحزب حماة الوطن أن الدولة المصرية حققت نتائج مثمرة في توعية الشعب المصري خلال الفترة الماضية، بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شؤون الوطن ولذلك أصبحت الإنتخابات الرئاسية بمثابة ملحمة وطنية غير مسبوقة.

وأشادت كيرة  بحجم المشاركة الكثيفة من المصريين في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول والثاني، مشيرا إلى أن إدلاء ٤٥٪ من المقيدين بقاعدة الناخبين بأصواتهم بانتخابات الرئاسة يعكس وعي المصريين  الذين سطروا ملحمة وطنية في الداخل والخارج .

واعتبرت  كيرة ان مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية تعد رسالة قوية وواضحة للعالم بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة فهذا الشعب العظيم سيواصل تقديم مساهماته الهامة في بناء مستقبل مصر المشرق . 

وتقدمت هالة كيرة بالشكر الجزيل لجميع طوائف الشعب المصري العظيم على تفاعله ومشاركته الفعالة في الإنتخابات .

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