برقصات فلكلورية نوبية وأسوانية.. ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

فى ملحمة حب لوطننا الغالى مصر ، وعلى الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية عمت أجواء الفرحة والإحتفال اللجان الإنتخابية من خلال قيام فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وفرق ذوى الهمم " قادرون بإختلاف " ، والفن التعبيرى للطلائع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقراتهم الفنية المتنوعة ، والتى نالت إعجاب وتفاعل الناخبين المتواجدين أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن كافة مدن وقرى المحافظة تشهد فعاليات إحتفالية من المواطنين والفرق الفنية للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم أثناء توجههم لصنادق الإقتراع للتصويت فى هذا الحدث التاريخى الذى تشهده مصرنا الحبيبة بإجراء الإنتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام .

انتخابات

ملحمة فى الانتخابات الرئاسية باسوان

وأوضح المحافظ بأن إدراك المواطنين لإستقرار وأمن وطنهم ، وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وللأجيال القادمة ساهم بشكل مباشر فى الإقبال الكبير أمام اللجان ليسطروا تاريخ جديد من حبهم لبلدهم ، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير . شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، إدلاء ذوي الهمم فئة "المكفوفين" بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل.

ملحمة فى الانتخابات الرئاسية باسوان