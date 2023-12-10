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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تدلي بصوتها بانتخابات الرئاسة بلجنة نجع المنشية الإعدادية

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بالإدلاء بصوتها الإنتخابى فى مدرسة نجع المنشية الإعدادية الجديدة ، والتى تضم ٢ لجنه للسيدات ، ولجنه  للرجال.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم الإستعداد الجيد والكامل لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية من خلال توفير كافة أوجه الدعم اللوجستى داخل وخارج اللجان لخروج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.

الأنبا بيشوي مطران أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

محافظ أسوان يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات 

وقالت بأن اللجان الإنتخابية تشهد إقبال كبير من مواطنى أسوان منذ صباح اليوم الأول ، وهناك تزايد ملحوظ من المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

 

 

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الأنبا بيشوي مطران أسوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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