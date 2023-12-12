تحذير عاجل لمتحدث قوات يونيفيل بلبنان عن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

اكد آندريا تيننتي المتحدث باسم قوات يونيفيل في لبنان، أن تبادل إطلاق النار مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والوضع يدعو للقلق، وتبادل إطلاق النار يتم بوتيرة يومية، ويدور في مساحة 5 أو 6 كيلومترات بجانب الخط الأزرق.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الناقورة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الصعب جدا توقع متى يتوقف القتال وتبدأ المفاوضات، لأن الوضع معقد، والطرفان يعتمدان على يونيفيل في نقل الرسائل بينهما.

وأوضح أنه لا يوجد رغبة حقيقية في التصعيد واتساع هذا النزاع، لكن بعد شهرين من النزاع تزداد احتمالية وجود حسابات خاطئة، وبالتالي صعب توقع متى يتوقف النزاع أو يتوسع.



ولفت إلى أن ما نفعله حاليا هو بذل أقصى جهدنا لعدم حدوث أي سوء تفاهم يسبب في التصعيد، ومراقبة الخط الأزرق، ومساعدة الجيش اللبناني، وفتح قنوات التواصل بين الجانبين، ونحاول فعل ما بوسعنا لكن على المجتمع الدولي أن يضغط لتقليل هذه النزاعات حول الخط الأزرق.