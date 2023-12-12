أمين مشروعات مستقبل وطن بأسوان تقود مسيرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

كشفت سهير المصري، أمين مشروعات حزب مستقبل وطن في أسوان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي- تفاصيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت سهير المصري، إنهم سخروا عملهم في العملية الانتخابية كأفراد ومواطنين مصريين لإعلاء كلمة الوطن، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية حدث تاريخي يدفع للمشاركة ووضع علامة صح لإعلاء شأن مصر وحتى يعلم العالم كله أن مصر صف وهدف واحد، وأن الحشد في المسيرة بأسوان بهدف توعية وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات.

وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

تضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.