"متحمسون".. إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي

وجه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي رسالة لجماهير القلعة الحمراء، قبل بداية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية.

ونشر إمام عاشور صورة له عبر حسابه على انستجرام بالزي الرسمي للبطولة وبجواره شعار النادي الأهلي وكتب عليها: «متحمسون لكأس العالم للأندية FIFA في جدة، ونتطلع لكتابة التاريخ معًا».

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.