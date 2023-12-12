انطلاق تصوير مسلسل حق عرب.. ومحمد أحمد ماهر شقيق أحمد العوضي

دراما رمضان 2024

أعلن محمد أحمد ماهر، عن تعاقده على المشاركة في مسلسل حق عرب والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وقال محمد أحمد ماهر، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء؛ إنه يجسد في العمل شخصية شقيق بطل العمل الفنان أحمد العوضي؛ مشيرا إلي أنه يؤكد للجمهور أنه سوف يشاهد عملا قويا خلال المنافسة الرمضانية المقبلة.

وقال ماهر إنه لا يمكن الإفصاح عن باقي تفاصيل دوره في المسلسل؛ مؤكدا أن هناك مفاجات قوية سوف تجمعه مع أحمد العوضي في المسلسل؛ ومعبرا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبير من النجوم وبقيادة المخرج إسماعيل فاروق.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.