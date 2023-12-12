أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد اجتماعه مع زيلينسكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء الكونجرس الأمريكي ينتظرون استراتيجية واضحة للموافقة على المساعدات لأوكرانيا، في حين أن الإجابات غير كافية.

وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "نحتاج إلى استراتيجية واضحة تمكن أوكرانيا من الفوز، وحتى الآن الإجابات غير كافية، فهي لم تعطنا الوضوح والتفصيل الذي طلبناه مرارا وتكرارا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خلفية اللقاء المرتقب بين الرئيس جو بايدن ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في ظل رئاسته سيتم تجنب حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب في بيان: "اجتماع اليوم بين الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هو تذكير بأن الرئيس ترامب وحده هو القادر على ضمان تجنب الحرب العالمية الثالثة".