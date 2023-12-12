عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد اجتماعه مع زيلينسكي

مايك جونسون
مايك جونسون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء الكونجرس الأمريكي ينتظرون استراتيجية واضحة للموافقة على المساعدات لأوكرانيا، في حين أن الإجابات غير كافية.

 

وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "نحتاج إلى استراتيجية واضحة تمكن أوكرانيا من الفوز، وحتى الآن الإجابات غير كافية، فهي لم تعطنا الوضوح والتفصيل الذي طلبناه مرارا وتكرارا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خلفية اللقاء المرتقب بين الرئيس جو بايدن ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه في ظل رئاسته سيتم تجنب حرب عالمية ثالثة.

بعد التهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن كييف.. زيلينسكي مذعور.. وبوتين يراقب

روسيا تكشف أسباب زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

وقال ترامب في بيان: "اجتماع اليوم بين الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هو تذكير بأن الرئيس ترامب وحده هو القادر على ضمان تجنب الحرب العالمية الثالثة".

الكونجرس أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثتي اثنين من الأسرى في غزة

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

في منزل.. كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية أودت بحياة 15 جنديا إسرائيليا

مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2024

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية مادما جنوب نابلس

ترشيحاتنا

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ