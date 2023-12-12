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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف عن مفاوضات مع مصر وقطر لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه يجري مفاوضات مع مصر وقطر لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في قطاع غزة.

وأضاف بايدن:  “أمضيت ساعات في التحدث مع مصر وقطر لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة”.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح أن تكون غزة بعد الحرب "فتحستان”.

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وأضاف نتنياهو، أن “إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم حماس وفتح أو يمولهما”.

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