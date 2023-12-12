الحب كله.. إلهام شاهين تكشف عن أحدث أعمالها السينمائية|فيديو

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن إحتمالية مشاركتها بمسلسل مكون من 15 حلقة فى الماراثوان الرمضاني القادم لعام 2024 .

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وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: "عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وعن الأعمال السينمائية القادمة ، قالت إلهام شاهين: حاليًا شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن الانتخابات الرئاسية، قائله: "لابد أن يكون لنا رأي وصوت لما يحدث في بلدنا".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المشاركة في الانتخابات تؤكد انتمائنا ووطنينا واهتمامنا بكل الأحداث التي تحدث في البلد".

ووجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للمصريين، قائله: "انزلوا أي كان صوتك لمين، لكن انزل وشارك وقول رأيك لأنها بلدنا كلنا.. لازم تنزل ويكون ليك رأي وتشارك في كل حدث مهم يخص بلد".

وقالت الفنانة إلهام شاهين خلال الأيام الماضية ، إنها في حال إهدائها هدية لنفسها؛ فتحب أن تهدي نفسها جائزة «الجرأة والانتماء للوطن».

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات تليفزيونية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي،: “أعطي جائزة لنفسي على جرأتي وشجاعتي وانتمائي لوطني وعروبتي جدا، وأكتر فترة كنت جريئة فيها؛ لما وقفت قدام الإخوان فترة حكمهم، وانتصرت عليهم وخدت حكم عليهم، ودخلت واحد السجن 3 سنين، كان بيشتم في كل أهل الفن والفكر والثقافة، وأغلقت قناة تلفزيونية إخوانية بحكم المحكمة، وكانت أول قناة في الكون تغلق بحكم محكمة؛ لأنهم كانوا بيشتموا في الفن والثقافة والفكر، وسعيدة إن ده حصل خلال حكمهم، مش بعد انتهاء حكمهم؛ لأنهم كانوا فاهمين إنهم امتلكوا زمام الأمور”.