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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالطو وجعفر العمدة وجوري بكر الأكثر بحثا على جوجل خلال 2023

صدى البلد

تصدر اسم مسلسل بالطو وجعفر العمدة والممثلة جوري بكر قائمة البحث على محرك البحث جوجل خلال عام 2023.

 

وكشف  جوجل عن الكلمات والشخصيات والموضوعات التي بحث عنها المصريون بكثرة خلال العام الذي شارف على الانتهاء، وكانت جوري بكر أبرز الشخصيات الفنية. 

 

وحلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي".

 

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

 

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

 

وأضافت جوري بكر: "اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

جوري بكر الشخصيات الفنية الأكثر بحثا محرك البحث جوجل مسلسل بالطو جعفر العمدة

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