عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: رصد 98 هجوما على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

القواعد الأمريكية
القواعد الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد 98 هجوما إلى الآن على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ قليل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر  النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأمس، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا  تعرضت  لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت  قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.

القوات الأمريكية تحت القصف.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجمات صاروخية

واشنطن تبعث برسالة مهمة إلى العراق بسبب الهجمات على القوات الأمريكية

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية القواعد الأمريكية الولايات المتحدة سوريا العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

هل تشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين؟.. البنتاجون ترد

صحف الإمارات| إسرائيل توسع عملياتها في غزة.. البنتاجون لا يستبعد هزيمة استراتيجية للاحتلال.. و"الجنائية الدولية" تهدد

البنتاجون: نعلم بالهجوم على سفينة حربية أمريكية وأخرى تجارية في البحر الأحمر

البنتاجون: سفينة حربية أمريكية وأخرى تجارية تعرضتا للهجوم في البحر الأحمر

أمريكا في ورطة.. تحذير خطير من البنتاجون بسبب الصين

أموالنا تنفد.. نداء عاجل من البنتاجون لـ الكونجرس بشأن دعم أوكرانيا

ترشيحاتنا

يواجه الأهلي.. اتحاد جدة يتغلب على أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

الهيئة الوطنية تكشف سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

الهيئة الوطنية: بدء الفرز في اللجان وننتظر آخر مواطن في جمعية الانتخاب

الهيئة الوطنية: الاثنين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ