البنتاجون: رصد 98 هجوما على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد 98 هجوما إلى الآن على القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، أن تركيز الولايات المتحدة هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ قليل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأمس، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.