بعد وفاته.. شقيقة أحمد حلمي توجه رسالة مؤثرة لأخيها الأكبر.. كسرت ضهري

عبرت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي، علي عن حزنها لوفاة شقيقها الأكبر خالد الذي توفي الجمعة الماضية، إثر أزمه قلبية.

وكتبت شقيقة أحمد حلمي عبر فيسبوك: "موتك كسر ضهري يا حتة من قلبي، أخويا وأبويا وصاحبي وحبيبي، كانت كلمتك الكلمة اللي بتطمني وسط الخوف وحضنك كان ليه ألف معنى ومعنى، الأمان الحقيقي اللي من غير شروط، أنا خايفة في الدنيا من غيرك يا خالد".

ورحل خالد أحمد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي عن عالمنا يوم الجمعة إثر أزمة قلبية، وهو الشقيق الأكبر من 3 أشقاء، خالد وأحمد وسالي، وكان يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.