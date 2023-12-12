بعد دعمها للقضية الفلسطينية| ياسمين عبد العزيز تسخر من شائعة زيارتها لتل أبيب

سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من اتهامها بزيارة تل أبيب قبل فترة، وذلك بعد رفعها علم فلسطين خلال تكريمها في إحدى الفعاليات الفنية قبل يومين.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، صورا منسوبة لها وقال أحد مستخدمي السوشيال ميديا: شعوب عاطفية نايمة فى العسل، ياسمين المتضامنة مع الفضية الفلسطينية هى ذاتها كانت فى زيارة قبل أيام لتل أبيب.

لترد ياسمين سريعا وتكذب حديثه ساخرة: تل أبيب.. ياولاد الإيه.. العلم الفلسطيني أزعجكم كدة.

يذكر ان النجمة ياسمين عبد العزيز مؤشرات تصدرت بحث جوجل عربيا، كما احتلت صدارة التريند بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهورها بإحدى المهرجانات الفنية رفقة زوجها أحمد العوضي.

وجاء التصدر عقب حملها لعلم فلسطين كنوع من أنواع الدعم لأهالي وضحايا غزة جراء ما يشهدوه من عنف وجرائم حرب وقصف متواصل أسفر عن استشهاد الآلاف.







