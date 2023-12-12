عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب مياه الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة

مياه الامطار
مياه الامطار

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ان معدات الشركة انتشرت على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن مناطق: مدينة نصر وصلاح سالم والزيتون، شهدت سقوط أمطار  تفاوت شدتها ما بين خفيفة إلي متوسطة، وجاري التعامل وسحب مياه الأمطار المتساقطة.

ومن جانبه، قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن معدات الشركة تعاملت مع مياه الأمطار بمناطق: الرماية والطريق الصحراوي وطريق الفيوم بمحافظة الجيزة، حيث سقطت أمطار خفيفة، وتم التعامل الفوري معها.

وتجدر الإشارة إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

ترشيحاتنا

يواجه الأهلي.. اتحاد جدة يتغلب على أوكلاند سيتي بافتتاح كأس العالم للأندية

إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

الهيئة الوطنية تكشف سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة

الهيئة الوطنية: بدء الفرز في اللجان وننتظر آخر مواطن في جمعية الانتخاب

الهيئة الوطنية: الاثنين إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

عوامل خطيرة تزيد من اضطراب التوحد.. الذكور والحمل أبرزها

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ