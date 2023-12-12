موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية بالسعودية

تأهل اتحاد جدة السعودي، لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "اتحاد جدة يفوز على أوكلاند بثلاثية دون رد في كأس العالم للأندية.. ويضرب موعدًا مع الأهلي في الثامنة مساء الجمعة القادمة".

أحرز ثلاثية اتحاد جدة كلا من رومارينهو بالدقيقة 29 ونجولو كانتي في الدقيقة 34، وكريم بنزيما في الدقيقة 41.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية من الفترة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، وتستمر منافستها حتى 22 من الشهر ذاته.

