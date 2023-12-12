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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معلق مصري.. القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

صدى البلد

ضرب اتحاد جدة السعودي موعدا مع نظيره النادي الأهلي في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي لقاء عربي خالص والذي سيحظى بحضور جماهيري كبير للفريقين.

مباراة الأهلي واتحاد جدة ستقام في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة) بتعليق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ، والقناة الصوتية الثانية ستكون بتعليق مصري للاعلامي مدحت شلبي، على قنوات SSC.

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزا كبيرا على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

افتتح التسجيل للاتحاد رومارينهو في الدقيقة 29، وكانتي في الدقيقة 32، ثم كريم بنزيما في الدقيقة 40 من عمر الشوط الاول.

ويواجه اتحاد جدة في المباراة القادمة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل.

ويستضيف الاتحاد منافسه أوكلاند على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة في الدور التمهيدي من البطولة التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويخوض المصري أحمد حجازي مباراته الثانية مع الاتحاد هذا الموسم، بعد أن عاد من إصابة طويلة بالمشاركة ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويقود كريم بنزيما هجوم الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراتي سباهان في دوري الأبطال وضمك في الدوري السعودي، فيما يعود أيضًا البرازيلي رومارينيو بعد فترة من الغياب.

في المقابل، يغيب عن العميد الثنائي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله، ولويز فيليبي للإصابة.

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