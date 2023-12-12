3 معابر.. إسرائيل تعلن وصول 197 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تفتيش 197 شاحنة مساعدات إنسانية ونقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه تم تفتيش 117 شاحنة عند معبر العوجة و80 شاحنة عند معبر كرم أبو سالم.

ومنعت الحكومة الإسرائيلية نقل المساعدات مباشرة من نقاط العبور الإسرائيلية إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول مباشرة إلى غزة على أساس طارئ، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وترفض إسرائيل حتى الآن هذه الفكرة، فقد قطعت جميع المساعدات التجارية والإنسانية من إسرائيل إلى غزة منذ أن شنت حماس هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر، وتعهدت بقطع كافة العلاقات مع غزة.

وقال الكولونيل موشيه تيترو، المسؤول الكبير في منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي، الذي ينسق تدفق المساعدات إلى القطاع، لشبكة CNN، إن السماح بدخول المساعدات مباشرة إلى غزة من معبر كرم أبو سالم "ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي وأن الأمر يتطلب قراراً سياسياً لتغيير ذلك.