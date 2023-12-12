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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: مباراة الأهلي واتحاد جدة صعبة جدا على الفريقين

فرج عامر
فرج عامر

تأهل اتحاد جدة السعودي، لمواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "مباراة اتحاد جدة واوكلاند سيتي في كاس العالم للاندية، التي انتهت  ٠/٣ لصالح اتحاد جدة في وسط جمهوره الغفير الذي ملأ الملعب.

واضاف فرج عامر "اتحاد جدة فاز بسهولة ولديه عدد كبير من اللاعبين المميزين ولديهم مهارات كروية متنوعة، اهمهم كريم بنزيما.

وتابع أن مباراة اتحاد جدة القادمه مع الاهلي يوم الجمعة القادمة ستكون صعبة جدا علي الفريقين وتتطلب يقظة وحرص شديد، من يدافع افضل ويستغل الفرص  ستكون له اليد العليا في اللقاء المنتظر". 

أحرز ثلاثية اتحاد جدة كلا من رومارينهو بالدقيقة 29 ونجولو كانتي في الدقيقة 34، وكريم بنزيما في الدقيقة 41. 

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية من الفترة اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، وتستمر منافستها حتى 22 من الشهر ذاته.
 

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