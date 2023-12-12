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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رقيقة .. ريم البارودي تغازل جمهورها ومحبيها

ريم البارودي
ريم البارودي

حرصت الفنانة ريم البارودي، علي مشاركة مُتابعيها صورة من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ريم البارودي بإطلالة أنثوية ساحرة، حيث ارتدت فستاناً صيفياً لافتاً، مما عكس قوامها، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجا ناعما مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٢٥٨١٥ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٢٥٨١٥ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٢٥٨١٥
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٢٥٨١٥

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.

وشاركت  ريم البارودي فى بطولة مسلسل "بنات السباعى" بطولة محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، عبد الرحمن المر، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

أهم أعمال ريم البارودي

يذكر أن من أهم أعمال ريم البارودي  مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

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