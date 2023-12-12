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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الهولندي تين هاج المدير الفنى لمانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به لقاء بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ المغربي سفيان أمرابط في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام بايرن ميونخ، ويجاوره سكوت ماكتوميناي في خط الوسط، وأمامهما برونو فرنانديز.

في المقابل، يقود هاري كين هجوم البايرن رفقة كينجسلي كومان وليروي ساني.

وضمن بايرن التأهل لدور الـ16 باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يحتاج يونايتد لمعجزة من أجل العبور، في ظل احتلاله المؤخرة برصيد 4 نقاط.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير ولوك شو

الوسط: أمرابط، ماكتوميناي وبرونو فرنانديز

الهجوم: جارناتشو، هويلوند وأنتوني

أما تشكيلة الفريق البافاري فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، مين جاي وديفيز

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا

الهجوم: كومان، هاري كين وساني

 

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