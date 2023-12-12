عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل سلبي بين إنتر ميلان وريال سوسيداد بدوري الأبطال

انتر ميلان
انتر ميلان

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة انتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني، بالتعادل السلبي، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان قد أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني، مساء اليوم، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريقان للفوز من أجل إنهاء المجموعات في الصدارة، حيث يتصدر الفريق الإسباني حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن إنتر الذي يحل ثانيا.

وأجرى إنزاجي العديد من التغييرات بتشكيل فريقه بجميع الخطوط، بعدما أراح باستوني، باريلا، لاوتارو مارتينيز، ليدفع بأوجوستو، فراتسي وسانشيز.


وفيما يلي تشكيل انتر ميلان:

سومير - دارميان - أتشيربي - كارلو أوجوستو - كوادرادو - فراتسي - كالهانجولو - ميختريان - ديماركو - سانشيز - تورام.

في المقابل، كشف ايمانول ألجواسيل مدرب سوسيداد عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

ريميرو - تراوري - زوبيلديا - لو نورماند - ايهين مونيوز - زخريان - زوبيميندي - ميرينو - كوبو - عمر صادق - أويارزابال.

مباراة انتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني انتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد إنتر ميلان ريال سوسيداد الإسباني ريال سوسيداد دوري ابطال أوروبا ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. يونيون برلين يضرب ريال مدريد بهدف في الشوط الأول

كأس العالم للأندية| هاني: نسعى لتمثيل الكرة الإفريقية بقوة.. وأجواء المونديال مختلفة

كأس العالم للأندية| تفاصيل مران الأهلي الأول في السعودية

راموس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

النني يخرج مصابا بمباراة آرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

بمشاركة النني.. آرسنال يتعادل مع آيندهوفن في ختام مجموعات دوري الأبطال

بنزيما يحقق رقما قياسيا في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية.. كانتي يفوز بجائزة رجل المباراة بلقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي

ترشيحاتنا

بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاءنا في أفغانستان

إسرائيل تعلن شرطين لوقف إطلاق النار في غزة

محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين وقطر وإسرائيل الأسبوع المقبل

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ