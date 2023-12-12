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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي وخطيبته يخطفان الأنظار بإطلالة رومانسية

مروان عطية وخطيبته
مروان عطية وخطيبته

نشرت سلمي صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى صقر باطلالة رومانسية رفقة خطيبها مروان عطية فى أحدث ظهور لهما مما اثار اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له فى بطولة كاس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٣٣٤٤٨

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