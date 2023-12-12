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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسي تخطف القلوب بفستان أسود لامع

بوسي
بوسي

حرصت المطربة بوسي، علي مشاركة متابعيها احدث اطلالة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت بوسي، باطلالة انيقة حيث كانت ترتدي فستان مطرز لامع وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة الويفي.

واعتادت بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمامهم.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

أخر أعمال بوسي

طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا أغنية مش شايفينهم، والتي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس حسن الشافعي.

كلمات أغنية مش شايفينهم

حاضرة دماغي صاحبي حاضرة والسكة سالكة خضرا، بكبس ورجلي حاطة يسطا مبقفش في المحطة راسي عالية فوق وواصلة، أنا مش شايفكم أصلًا".

 

IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٣٢٧٠٧ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٣٢٧٠٧ - قص
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٣٢٧٠٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٠٣٢٧٠٧

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