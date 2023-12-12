اتصلوا به.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة زعيم حماس ورقم هاتفه

رفع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، رقم هاتف مكتب زعيم حركة حماس يحيى السنوار مساء اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة،

وقال إردان في كلمته: “ادعوه إلى وقف إطلاق النار”، مضيفا: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق نار حقيقي، اتصلوا بحماس واطلبوا يحيى السنوار".

وتابع: اطلبوا من حماس أن تلقي سلاحها وأن تسلم نفسها وتعيد الأسرى. عندها ستحصلون على وقف حقيقي لإطلاق النار يستمر إلى الأبد".

وفي نهاية المناقشة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة، ضرورة التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".