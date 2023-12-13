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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجاة سارة لجماهير الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : تم اليوم الاجتماع مع ؤساء رابطة مشجعين الزمالك في الإمارات ، وتمت مناقشة اقتراحاتهم وتصوراتهم لتسهيل حضور جماهير الزمالك العريق في الإمارات لبطولة ابوظبي الوديه.

 
وتابع : وتم الاتفاق على ان تعمل الشركة على دراسة جميع مقتراحاتهم والعمل على تنفيذها بإذن الله . وتقديم كل الدعم الممكن لجماهير الزمالك العظيمه في الامارات.

وأدى الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية والبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك جماهير الزمالك ​الإمارات الإعلامي مهيب عبد الهادي

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