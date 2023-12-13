أقوى صفقة من أوبو Oppo للشباب.. موبايل جبار بأداء الفلاجشيب

يعد هاتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو الصينية هاتفّا مميزًا حيث يمتلك مواصفات قياسية يمكنها أن تنافس الفلاجشيب أبرزها معالج كوالكوم قوي يقدم أداء كبيرًا، إلى جانب بطارية كبيرة، وكاميرا فائقة.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف Oppo Reno 6، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 6

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 6 في السوق المصري بسعر يبدأ من 11 ألف و 999 جنيه مصري.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 6

وجاء هاتف Oppo Reno 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، وقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف Oppo Reno 6 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي مع مستشعر IMX 766 من تصنيع شركة سوني اليابانية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Oppo Reno 6 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 8 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي هاتف Oppo Reno 6 على بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الأسود والأزرق.