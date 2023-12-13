نابولي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة ريال مدريد

تمكن نابولي الإيطالي من مرافقة ريال مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه بهدفين نظيفين على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي.

فيما ضمن براجا اللعب في دور الـ 32 بالدوري الأوروبي، بعد سقوط يونيون برلين الألماني أمام "الميرنجي" (2-3) في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ب"التشامبيونز ليج".

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، تقدم نابولي بهدفين في الشوط الأول من توقيع سردار ساتشي (ق9) بالخطأ في مرماه وفيكتور أوسيمين (ق33).

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط بوصافة المجموعة، ليضمن بطاقة التأهل للعب في دور ال16 من ال"تشامبيونز ليج"، إلى جانب ريال مدريد.

في المقابل، تجمد رصيد براجا عند 4 نقاط بالمركز الثالث، ما يسمح له باللعب في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.